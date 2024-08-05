На рублевых счетах хранится 97 процентов сбережений жителей Владимирской области Почти 336...

На рублевых счетах хранится 97 процентов сбережений жителей Владимирской областиПочти 336 миллиардов рублей хранилось на счетах жителей нашего региона по данным на первое июля этого года. Это почти на 27 процентов больше, чем годом ранее. Цифры приводят во владимирском отделении Банка России.На срочных вкладах владимирцы разместили 231 миллиард, на текущих счетах - около 105. При этом росли только рублевые остатки - плюс тридцать процентов. А средства в иностранной валюте сократились - на 13 с половиной процентов.На рублевых счетах хранится 97 процентов сбережений жителей области.Отмечается, что в долларах и евро их стало меньше, а вот вклады в юанях сохраняются на том же уровне.