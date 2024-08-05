Найден, жив: добровольцы поисково-спасательного отряда Лиза Алерт нашли девятилетнего Сашу из...

"Найден, жив": добровольцы поисково-спасательного отряда Лиза Алерт нашли девятилетнего Сашу из Александровского районаЗаявка от родственников поступила в штаб 28 июля - Саша исчез в районе родной деревни. На поиски мальчика буквально через пару часов отправились 40 волонтеров из всех районов Владимирской области и Москвы, а также неравнодушные местные жители и сотрудники полиции. В зоне пропажи работал и пилот БПЛА с тепловизором.На следующее утро Сашу зафиксировала одна из камер видеонаблюдения. И совсем скоро мальчика нашли, напоили горячим чаем и отправили к маме.