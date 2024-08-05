62-летний житель Петушинского района 20 января этого года отправился на охоту неподалеку от деревни Заболотье вместе с пятью друзьями. Мужчины собирались выследить пушного зверя. Поездка

62-летний житель Петушинского района 20 января этого года отправился на охоту неподалеку от деревни Заболотье вместе с пятью друзьями. Мужчины собирались выследить пушного зверя. Поездка оказалась роковой для одного из приятелей охотника: из-за неосторожности петушинец застрелил товарища. Об этом рассказали в пресс-службах прокуратуры и Следкома. После привала главный герой истории, не поставив ружье на предохранитель,