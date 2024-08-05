По запросу владимирских полицейских обвиняемого в мошенничестве экстрадировали из Сербии в...

По запросу владимирских полицейских обвиняемого в мошенничестве экстрадировали из Сербии в РоссиюПо запросу владимирских полицейских и с санкции Генпрокуратуры власти Сербии экстрадировали в Москву гражданина России, обвиняемого в мошенничестве. Злоумышленник предложил потерпевшему содействие в получении мандата депутата Госдумы.Свои услуги мужчина оценил в 5 миллионов рублей, хотя хотя никаких связей в парламенте, фактической возможности и даже намерения исполнить обещанное у него не было.На днях Октябрьский суд Владимира заключил обвиняемого под стражу. Сейчас в региональном УМВД с ним проводят следственные действия.Ирина Волк, официальный представитель МВД России:- Год назад фигурант объявлен в международный розыск на основании запроса УМВД России по Владимирской области. По каналам Интерпола были установлены трансграничные перемещения разыскиваемого. В декабре он задержан на территории Сербии.