Смотрите Вести в 14:30: в Судогодском районе двое суток искали двух пропавших пенсионерок Пошли...

Смотрите "Вести" в 14:30: в Судогодском районе двое суток искали двух пропавших пенсионерокПошли по ягоды- В Судогодском районе двое суток искали двух пропавших пенсионерок. Чтобы вывезти их из дремучего леса, понадобился трактор.Соревнования - огонь!- Отжимания, подтягивания, барьеры и марш-бросок с огнетушителем за спиной…Кто стал лучшим пожарным Владимирской области?Сенсационная находка- Гнездиловский всадник - кто он? Археологи сделали невероятно открытие в Суздальском районе.