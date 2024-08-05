Певица Анна Семенович хотела как лучше, а получилось как всегда.

Певица Анна Семенович хотела как лучше, а получилось как всегда.В настоящий момент Анна Семенович вместе с новым возлюбленным проводит время в Турции, откуда выкладывает множество кадров в популярную социальную сеть. Поклонники внимательно рассматривают фотографии и видеозаписи знаменитости, поэтому мимо них не проходит ни одна деталь.В частности, недавно Анна опубликовала снимок, на котором позирует возле некоего ограждения на побережье. Подписчики увидели, что часть ограждения искажена из-за манипуляций со снимков. Они пришли к выводу, что певица, желая сделать фигуру стройнее, не обратила внимание на искривившиеся предметы рядом. Все это выглядит, по мнению поклонников, несуразно."Это такое издевательство над фотошопом", "Вы стали неестественно худой", "Зачем фотошопить, и при этом так убого?", – пристыдила публика переделанную в фоторедакторе артистку.Публикация просуществовала недолго. Вскоре Анна Семенович удалила неудачную фотографию, вероятно, признав свою ошибку.Ранее Анна Семенович призналась в "звездной болезни". Артистка вспомнила период своей жизни, когда она считала свою персону важнее других. Слова экс-солистки группы "Блестящие" "Дни.ру".