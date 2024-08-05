Традиционная "Ночь кино" пройдет в Москве и крупнейших городах страны 24 августа в девятый раз. Зрители смогут бесплатно посмотреть современные отечественные и зарубежные фильмы и киноклассику, документальные картины и дебютные работы в рамках программы "Молодое кино". В столице акция приурочена к Московской международной неделе кино, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Традиционная акция в этом году объединит 150 площадок по всему городу. Показы организуют не только в кинотеатрах, но и в парках, музеях, выставочных залах и библиотеках", - рассказала Наталья Сергунина.В московском кинотеатре "Художественный" представят картины начинающих авторов, каждый из этих проектов уже отмечен наградами различных фестивалей. В столичных кинотеатрах "Ангара", "Космос", "Факел", "Искра" и "Вымпел" пройдут фильмы программы "Открытые границы". В нее войдут картины из девяти стран, среди которых Южно-Африканская Республика, Иран и Тунис. Некоторые ленты российские зрители увидят впервые. Кроме того, партнеры акции покажут хиты отечественного проката, такие как "Сто лет тому вперед", "Воздух" и "По щучьему велению".Любителей документальных и научно-популярных работ приглашают кинотеатры "Спутник", "Тула", "Вымпел", "Космос" и "Искра". Там представят картины, созданные продюсерским центром Киностудии имени Горького. В Бабушкинском, Измайловском, Таганском парках и на других площадках горожан и туристов ждут сеансы, посвященные уникальной природе регионов России. В кинотеатрах "Молодежный", "Космос", "Тула" и "Спутник" состоится "Марафон сериалов".В честь 80-летия со дня рождения режиссера Сергея Соловьева в кинотеатрах "Ангара", "Спутник" и "Молодежный" покажут его фильмы "Асса", "Станционный смотритель" и "Сто дней после детства". В кинозале Российской государственной библиотеки пройдут показы фильмов на 35-миллиметровой пленке: "Я шагаю по Москве" и "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен".Отдельная программа адресована детям. Она пройдет в кинотеатрах "Тула", "Ангара" и "Космос". Юные посетители увидят анимационные фильмы, среди которых "Карлик Нос" и "Маленькая Василиса". Тех, кто хочет узнать историю кукольной анимации, приглашают на лекции в киноклуб "Эльдар".На 168 площадках пройдет "Ночь кино" в Свердловской области. В ее афише, в частности, сказочная комедия "По щучьему велению", фантастические приключения "Сто лет тому вперед" и военная драма "Воздух". По ходу "Ночи кино" будет звучать музыка из фильмов, пройдут мастер-классы, лектории о легендарных кинорежиссерах и актерах. На некоторых площадках публике будет представлена кинотехника прошлых лет. На все сеансы вход свободный.В Новосибирске в честь всероссийской акции "Ночь кино" парк музеев "Галерея времени" представит киноконцертную программу "Мы из джаза". Прозвучат лучшие произведения советского и заокеанского джаза в исполнении джаз-бэнда "Горячая четверка", а в завершении вечера на экране будет показан легендарный фильм Карена Шахназарова "Мы из джаза".Жители Нижегородской области в рамках акции "Ночь кино" смогут бесплатно посмотреть три самые кассовые отечественные кинокартины 2023 года - "Чебурашка", "Вызов" и "Праведник". В Нижнем Новгороде показы состоятся в центре культуры "Рекорд", а также в кинотеатрах "Орленок", "Зарница", "Буревестник" и "Смена". Кроме того, показы будут организованы на более чем трех десятках площадок в Нижегородской области.