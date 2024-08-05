В Струнино произошла трагедия из-за неосторожного обращения с огнём при курении
В Струнино...
В Струнино произошла трагедия из-за неосторожного обращения с огнём при курении
В Струнино вспыхнул одноэтажный кирпичный дом в 7-ми квартирном доме.
Огонь охватил 30 квадратных метров.
На помощь прибыли 6 пожарных и 2 единицы техники.
К сожалению, погиб мужчина 1977 года рождения. По информации дознавателя МЧС России, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудники МЧС напоминают: алкоголь понижает бдительность человека и зачастую курение в состоянии алкогольного опьянения приводит к пожару. В подобных ситуациях необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области