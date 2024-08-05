В Струнино произошла трагедия из-за неосторожного обращения с огнём при курении В Струнино...

В Струнино произошла трагедия из-за неосторожного обращения с огнём при куренииВ Струнино вспыхнул одноэтажный кирпичный дом в 7-ми квартирном доме.Огонь охватил 30 квадратных метров.На помощь прибыли 6 пожарных и 2 единицы техники.К сожалению, погиб мужчина 1977 года рождения. По информации дознавателя МЧС России, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения.Сотрудники МЧС напоминают: алкоголь понижает бдительность человека и зачастую курение в состоянии алкогольного опьянения приводит к пожару. В подобных ситуациях необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области