Владимирцы могут записаться на юбилейный двадцатый забег Кросс нации Он проводится ежегодно в...

Владимирцы могут записаться на юбилейный двадцатый забег "Кросс нации"Он проводится ежегодно в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".Массовый забег пройдет 21 сентября. На легкоатлетический кросс можно записаться через Единый портал Госуслуг. В забеге могут принять участие все желающие от 8 лет, годные по состоянию здоровья.Главной региональной площадка "Кросса нации" в этом году станет Муром.Этот кросс, отмечают организаторы, не просто спортивный праздник, но и социально значимое событие всероссийского масштаба. Основная цель - пропаганда здорового образа жизни.Кстати, "Кросс наций" ведет свою историю с 1918 года - тогда в Петровском парке Москвы в майские праздники прошли первые состязания легкоатлетов в беге на 4,5 километра. А в 1935 году советские спортсмены уже участвовали в международном кроссе в Париже, где заняли несколько призовых мест.