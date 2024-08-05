Фрунзенский районный суд вынес приговор врачу-хирург Роману Черепанову. Его признали виновным в смерти пятилетнего Тимофея Малыгина. Напомним, ребенок скончался в Областной детской
<a href="https://33live.ru/novosti/05-08-2024-vo-vladimire-vynesli-myagkij-prigovor-xirurgu-po-vine-kotorogo-skonchalsya-pyatiletnij-timofej-malygin.html" target="_blank">Во Владимире вынесли «мягкий» приговор хирургу, по вине которого скончался пятилетний Тимофей Малыгин</a> - Фрунзенский районный суд вынес приговор врачу-хирург Роману Черепанову. Его признали виновным в смерти пятилетнего Тимофея Малыгина. Напомним, ребенок скончался в Областной детской
[url=https://33live.ru/novosti/05-08-2024-vo-vladimire-vynesli-myagkij-prigovor-xirurgu-po-vine-kotorogo-skonchalsya-pyatiletnij-timofej-malygin.html]Во Владимире вынесли «мягкий» приговор хирургу, по вине которого скончался пятилетний Тимофей Малыгин[/url] - Фрунзенский районный суд вынес приговор врачу-хирург Роману Черепанову. Его признали виновным в смерти пятилетнего Тимофея Малыгина. Напомним, ребенок скончался в Областной детской