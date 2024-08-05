Фрунзенский районный суд вынес приговор врачу-хирург Роману Черепанову. Его признали виновным в смерти пятилетнего Тимофея Малыгина. Напомним, ребенок скончался в Областной детской

Фрунзенский районный суд вынес приговор врачу-хирург Роману Черепанову. Его признали виновным в смерти пятилетнего Тимофея Малыгина. Напомним, ребенок скончался в Областной детской клинической больнице в октябре 2022 года. Мать погибшего тогда обратилась к общественности, она рассказала о странных обстоятельствах гибели сына. Женщина потребовала провести эксгумацию, потому что не поверила в причину смерти (официально – пневмония).