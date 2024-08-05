«Шестой канал» отправился в путешествие. Да не в простое, а по новому туристическому маршруту к 1000-летию Суздаля «Суворов – наука побеждать». Итак, первая остановка, город-музей. Первый

«Шестой канал» отправился в путешествие. Да не в простое, а по новому туристическому маршруту к 1000-летию Суздаля «Суворов – наука побеждать». Итак, первая остановка, город-музей. Первый этап тура предусматривает автобусно-пешеходную экскурсию от Покровского до Спасо-Евфимиева монастыря. Отдыхающие смогут как поближе рассмотреть главные сооружения Суздаля, так и полюбоваться панорамой. Во время путешествия профессиональный гид рассказывает об