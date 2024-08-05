В Кольчугино произошло возгорание на заводе.

По информации пресс-службы МЧС России по Владимирской области, 4 августа в 10:39 поступило сообщение о возгорании в здании столовой завода "Электрокабель" в Кольчугино. По предварительным данным площадь пожара составила 10 квадратов. Сведений о потерпевших нет.Для устранения огня привлекли 13 единиц техники и 33 пожарных. Из здания вывели 50 человек.По информации пресс-службы предприятия, ущерб оценивается как незначительный. Причины будут установлены по результатам экспертизы. Предприятие работает в штатном режиме.