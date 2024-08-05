Первая партия свиней уже поступила на рынок. Животных вырастили в восстановленном и модернизированном предприятии в деревни Следнево Александровского района, рассказали в пресс-службе

Первая партия свиней уже поступила на рынок. Животных вырастили в восстановленном и модернизированном предприятии в деревни Следнево Александровского района, рассказали в пресс-службе правительства. Напомним, свиноводством в регионе в крупных масштабах не занимаются с 2020-го года из-за африканской чумы свиней. Однако проблемы у предприятия «Мортадель» начались еще в 2017-ом. По словам руководства, «федеральные торговые сети своими