За нетрезвую езду в Кольчугине студентка из Москвы может лишиться автомобиля «Мерседес Бенц» и...

За нетрезвую езду в Кольчугине студентка из Москвы может лишиться автомобиля «Мерседес Бенц» и свободыВ июне 2023 года мужчина приобрел для своей дочери автомобиль марки «Мерседес Бенц», зарегистрировав на нее покупку. Он обещал подарить ей машину по окончанию университета.В августе того же года девушка управляла автомобилем своего однокурсница в Москве и была остановлена сотрудниками ДПС, которые установили: она была пьяна.Студентка выплатила штраф в размере 30 тысяч рублей и была лишена права управления транспортными средствами на 1 год и 8 месяцев. Отметим, что факт привлечения ее к административной ответственности от родителей скрыла.Через несколько месяцев - в конце декабря - отец сообщил ей, что из-за материальных трудностей в семье он намерен продать «Мерседес Бенц» и уже нашел покупателя.9 января 2024 года обвиняемая пошла на день рождения к друзьям. Компания праздновала всю ночь, а на утро, вернувшись около 6:00 на такси домой, девушка с приятелями решила в последний раз прокатиться на автомобиле.У дома № 1 на улице Парковая в Кольчугине её остановили инспекторы ДПС. Они заметили признаки алкогольного опьянения у водителя и предложили пройти освидетельствование, но она отказалась. И как итог...«...утверждено обвинительное заключение в отношении жительницы города Александрова – студентки одного из московских университетов. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, привлечённым к административной ответственности за аналогичное деяние)», - уточняют в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Девушке может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. А на автомобиль «Мерседес Бенц» наложен арест. Вопрос о его конфискации будет разрешён судом...Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений