За нетрезвую езду в Кольчугине студентка из Москвы может лишиться автомобиля «Мерседес Бенц» и...
За нетрезвую езду в Кольчугине студентка из Москвы может лишиться автомобиля «Мерседес Бенц» и свободы
В июне 2023 года мужчина приобрел для своей дочери автомобиль марки «Мерседес Бенц», зарегистрировав на нее покупку. Он обещал подарить ей машину по окончанию университета.
В августе того же года девушка управляла автомобилем своего однокурсница в Москве и была остановлена сотрудниками ДПС, которые установили: она была пьяна.
Студентка выплатила штраф в размере 30 тысяч рублей и была лишена права управления транспортными средствами на 1 год и 8 месяцев. Отметим, что факт привлечения ее к административной ответственности от родителей скрыла.
Через несколько месяцев - в конце декабря - отец сообщил ей, что из-за материальных трудностей в семье он намерен продать «Мерседес Бенц» и уже нашел покупателя.
9 января 2024 года обвиняемая пошла на день рождения к друзьям. Компания праздновала всю ночь, а на утро, вернувшись около 6:00 на такси домой, девушка с приятелями решила в последний раз прокатиться на автомобиле.
У дома № 1 на улице Парковая в Кольчугине её остановили инспекторы ДПС. Они заметили признаки алкогольного опьянения у водителя и предложили пройти освидетельствование, но она отказалась. И как итог...
«...утверждено обвинительное заключение в отношении жительницы города Александрова – студентки одного из московских университетов. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, привлечённым к административной ответственности за аналогичное деяние)», - уточняют в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.
Девушке может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. А на автомобиль «Мерседес Бенц» наложен арест. Вопрос о его конфискации будет разрешён судом...
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений