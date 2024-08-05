АО «Транснефть-Верхняя Волга» поддерживает проекты по расселению европейских зубров на территориях российских регионов.

Маленький ВластелинВ конце 2023 года в вольере национального парка «Мещера» впервые родился зубрёнок. Для вида, который едва не исчез с лица земли в ХХ веке, это радостная новость.Несмотря на суровый, порой даже агрессивный нрав удивительных животных, сотрудники парка с любовью говорят о своих подопечных. По словам госинспектора, единственный взрослый бык в стаде из девяти голов довольно агрессивный и доминантный, особенно в период гона. Именно этот 17-летний Мереск, или «Малыш», как его называют сотрудники, стал отцом телёнка.Телёнка назвали Властелином по итогам народного голосования. Такое решение приняли администрация национального парка и нефтетранспортная компания. Детёныша из естественной среды не изымали, он живет в вольерном комплексе. Властелин уже показывает свой характер, начиная бодаться с младшими собратьями за лучший кусок. Сотрудники рассказали, что зубрёнку очень полюбились зелёные яблоки и свежие овощи. И делиться лакомством с другими он явно не хочет.Сотрудники заповедника вручили коллективу нефтетранспортной компании благодарственные письма.Сохраняя популяциюПрокормить и содержать редких животных во многом удаётся благодаря многолетней помощи АО «Транснефть-Верхняя Волга». Со слов директора ФГБУ «Национальный парк «Мещера» Сергея Теплухова, поддержка нефтетранспортной компании позволила построить вольерный комплекс, организовать подкормку зубров.«Все виды, имеющиеся в природе, должны быть сохранены, независимо от того, какую деятельность здесь ведут люди. Оказывая воздействие на природные территории, а это неизбежно в процессе хозяйственной деятельности человека, мы должны предпринимать все усилия, чтобы это воздействие компенсировать, чтобы сохранились редкие виды животных и растений», - уверена Анжелина Бакка, ведущий инженер по охране окружающей среды нефтетранспортной компании..Очень важно, что в выборе имени зубренка приняло большое количество людей - акция помогла обратить внимание на проблемы восстановления популяции европейских зубров, которые были практически полностью уничтожены в начале 20 века, подчеркнула Анжелина Бакка. Результатом реализации проекта по восстановлению популяции зубров стал рост поголовья более чем в три раза.На сегодняшний день поголовье зубров в европейской части России составляет почти 300 особей, вольной популяции заказника «Муромский» - более 150 голов. Это в три раза больше, чем в 2014 году, когда нефтетранспортная компания только начала оказывать поддержку в реализации проекта по восстановлению и сохранению популяции исчезающего вида животных.К слову, в России на сегодняшний день находится самое большое вольно живущее стадо зубров. Крупнейшее из них в нашем регионе можно увидеть в заказнике «Муромский». Это стадо – источник для становления вида и для расселения его на новые территории. Вольер в нацпарке «Мещера» является удачным примером такого расселения зубров. По словам Алексея Теплухова, зооинженера парка, питомник входит в группу третьего порядка, т.е. работа ведётся не с линиями генов, а с семьями. Также началось расселение поголовья зубров по другим регионам: восемь зубров отправлены в Республику Мордовия, ещё два той осенью доставят в Клязьминский заказник.«В настоящее время компания-спонсор оказывает огромную поддержку не только в содержании, кормлении, но и в развитии популяции вольерного комплекса в Гусь-Хрустальном районе. В будущем планируем развивать нашу популяцию зубров с последующим выпуском их в дикую природу», - рассказал директор заповедника.Угроза браконьеров остаётся одной из самых серьёзных для популяции зубров.Экологи бьют тревогуЭкологи призывают обратить внимание на проблему браконьерства не только в регионе, но и в стране. Сейчас она стоит достаточно остро.Как правило, зимой нелегальные охотники выходят на след зубров при помощи фотоловушек, тепловизоров. В теплые же сезоны используют прикормку у дорог. А дальше дело техники - зверя могут догнать на машине или снегоходе.Добычей браконьера могут стать не только дикие обитатели леса. Бывают ситуации, когда животные сбегают из вольеров заповедника и также подвергаются опасности.Об одном из инцидентов «побега» рассказал зоотехник национального парка «Мещера»:- Зубры покинули вольер, свалив дерево и проломив забор. До зимы пугали местных жителей, однако с приходом холодов сами вернулись в заповедник. Сотрудникам ничего не оставалось, кроме как открыть дверь и впустить стадо.Мещерские зубрыЗубры – крупные травоядные парнокопытные животные рода бизонов подсемейства бычьих. Весить взрослая особь может больше тонны. А ростом в холке достигать двух метров. Средняя продолжительность жизни этого парнокопытного составляет 20-25 лет.Обычно в стаде царит матриархат, однако в поголовье вольерного комплекса национального парка «Мещера», со слов сотрудников, главным является бык Мереск и статусная самка. Всего в вольере сейчас девять особей: один взрослый бык, восемь коров и один зубрёнок.Характер у зубров достаточно агрессивный и доминантный. В дикой природе они могут дать отпор медведю или волку, используя определённую тактику. В центре круга находятся телята, а взрослые особи становятся с внешней стороны. Они делают выпады на неприятеля и таким образом могут отогнать от себя хищника. Сотрудники вспоминали, как зубр Мереск мог сдвинуть трактор во время некоторых работ.На содержание поголовья, сообщил директор заповедника, требуется несколько миллионов рублей в год. В эту сумму входит питание и прикорм, ремонт вольеров и другие работы.«Ухода они, на самом деле, требуют немного, но требуют качественного питания. Зимой это сено-солома, зерновые, корнеплоды. Летом – свежескошенная трава, опять же зерновые и по возможности корнеплоды, фрукты, овощи. Особое внимание переходные периоды. К примеру, когда осенью заканчивается трава и животных ещё не перевели на сено-солому, мы даём им капусту и картофель. Весной также пытаемся разнообразить их рацион, - рассказал старший государственный инспектор, зооинженер ФГБУ «Национальный парк «Мещера» Алексей Владимирович Теплухов.Кстати:35 лет назад во Владимирской области был проведен успешный завоз первой партии зубров. С этого момента началась история создания вольной Муромской популяции зубра в нашем регионе.В 1989-м привезли девять реликтовых животных - двух самцов и семь самок. Однако один бык утонул, а еще один бесследно исчез. Лишь в 94-ом стадо пополнилось новыми самцами. Молодняк появлялся, но численность группы росла медленно.В 2021 году в области разработали специализированную программу по созданию вольных популяций зубров.Зубр (Bison bonasus L.) - единственный дикий вид подсемейства Бычьих (Bovinae) Европы, сохранившийся до наших дней благодаря разведению в неволе. Последние дикие популяции зубра (беловежская и западно-кавказская) были полностью истреблены в начале XX века в результате браконьерства, приобретавшего массовый характер в периоды войн, народных волнений и революций, а также сокращения местообитаний в ходе хозяйственного освоения и преобразования лесных массивов в сельскохозяйственные угодья. Восстановление зубра в природе является одним из наиболее показательных примеров эффективной международной деятельности по спасению биологического вида.Автор: Маргарита Станкова.