Департамент образования Москвы предложил законодательно закрепить возможность отказа в приеме в школу на очное обучение детей, у которых нет медицинских карт и которые не сделали все необходимые прививки.

Департамент образования Москвы предложил законодательно закрепить возможность отказа в приеме в школу на очное обучение детей, у которых нет медицинских карт и которые не сделали все необходимые прививки.Как передает ТАСС, об этом проинформировала общественность заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Алена Шахова.Она подчеркнула, что исключение может быть сделано только в тех случаях, когда есть медицинские показания для отказа от прививок.Шахова заявила, что непривитые дети часто становятся причиной того, что школы закрывают на карантин. Так, по ее данным, в прошлом учебном году из-за скарлатины, коклюша и кори были объявлены 46 карантинов, затронувших более 2000 учащихся, по ветряной оспе 434 карантина и более 11 тысяч школьников.С этим предложением согласен главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов, который заявил, что отказ от прививок приводит тяжелым хроническим заболеваниям, таким как диабеты, коклюш, судороги, энцефалиты и ведет к инвалидности. Османов подчеркнул, что каждый десятый ребенок переносит тяжелейшую пневмонию. Главный педиатр считает, что надо приравнивать необоснованный отказ в проведении прививки к оставлению ребенка в опасности.Заместитель главы столичного департамента здравоохранения Андрей Старшинин сообщил, что по данным на 1 сентября 2019 года, в Москве своевременно привито 65% детей (1 миллион 250 тысяч человек), при этом родители 9% детей (более 170 тысяч) отказались от вакцинации. Старшинин отметил, что 24,6% (473 тысячи) привиты несвоевременно.По его данным, в столице более 88 тысяч человек отказались от прививок кори, от коклюша – 94 тысячи, от краснухи – 100 тысяч.В свою очередь спикер Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что данная инициатива будет обсуждаться в осеннюю сессию с представителями Госдумы, однако по Конституции РФ нельзя лишить ребенка образования, максимум, что можно сделать с непривитым школьником – это перевести его на домашнее обучение.При этом, по словам Шапошникова, во Франции отказ от вакцинации считается одной из форм жесткого обращения с детьми и влечет за собой уголовную ответственность.По информации Роспотребнадзора, в список необходимых для школьников 6-7 лет прививок входят: одна прививка от туберкулеза, три — от пневмококковой инфекции, три — от гемофильной инфекции типа b, три — от гепатита B, ежегодная вакцинация против гриппа, пять прививок от полиомиелита, четыре прививки от коклюша, дифтерии и столбняка, одна прививка от кори, эпидемического паротита, краснухи.Корь является острым инфекционным вирусным заболеванием с очень высоким уровнем заразности. Болезнь сопровождается высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2017 году в мире от кори погибло около 110 тысяч человек, 92 тысячи из них — дети в возрасте до пяти лет.Краснуха — неопасное заболевание, затрагивающее в основном детей, однако оно может спровоцировать серьёзные пороки плода, если непривитая женщина заражается в начале беременности.Коклюш — острая антропонозная воздушно-капельная бактериальная инфекция, наиболее характерным признаком которой является приступообразный спазматический кашель. Опасное инфекционное заболевание дыхательных путей. Очень опасен для детей младше 2 лет. В 2013 году коклюш все еще являлся причиной примерно 63 000 случаев смерти среди детей в возрасте менее 5 лет.