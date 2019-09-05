С обвинениями в сексуальных домогательствах в отношении испанского оперного певца Пласидо Доминго выступили еще 11 женщин.

С обвинениями в сексуальных домогательствах в отношении испанского оперного певца Пласидо Доминго выступили еще 11 женщин, передает РИА Новости.Певица Анджела Тернер Уилсон и еще 10 других женщин, пожелавших не называть свое имя, так как они продолжают работать в индустрии, обратились к агентству Associated Press после публикации от 13 августа, в которой девять женщин, в том числе певица Патрисия Вульф, выдвинули обвинения в отношении оперного певца​​​. По словам женщин, Доминго к ним приставал и пытался поцеловать.По словам одной из заявительниц, ее начальник сказал, что руководство театра старалось не отправлять привлекательных молодых женщин в гримерку к певцу из-за его поведения. Она добавила, что Доминго прославился тем, что "подходил слишком близко, обнимал, целовал и мог физически приставать".Между тем, ранее и. о. министра культуры Испании Хосе Гирао заявил о том, что обвинения в сексуальных домогательствах в адрес Доминго нужно доказать, прежде чем делать какие-либо выводы. Он отметил, что лишь одна из женщин сделала заявление открыто, остальные предпочли анонимность.Однако обвинения в адрес тенора никак не повлияли на европейскую программу выступлений Пласидо Доминго на текущий и будущий годы.Из-за обвинений в сексуальных домогательствах не станут изменять свои программы Миланский оперный театр Ла Скала, лондонский Ковент-Гарден и Зальцбургский фестиваль.Только Дворец искусств королевы Софии, расположенный в испанской Валенсии, намерен дождаться выяснения всех обстоятельств предъявленных обвинений.Концерт, который состоится в московском Крокус Сити Холле на 17 октября пока отменять не планируют.