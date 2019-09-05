50-летняя певица Анжелика Варум давно не в том возрасте, чтобы выходить в соблазнительных и откровенных нарядах. Но, судя по всему, саму исполнительницу цифра в паспорте ничуть не смущает.

50-летняя певица Анжелика Варум давно не в том возрасте, чтобы выходить в соблазнительных и откровенных нарядах. Но, судя по всему, саму исполнительницу цифра в паспорте ничуть не смущает.Артистка опубликовала на странице в своей социальной сети Instagram новый пост. Он представляет собой обложку для ее новой песни."Информация для тех, кому интересно. Сегодня на всех цифровых площадках можно скачать мой новый сингл "Любовь останется". Ссылка в шапке профиля. Всем хорошего дня!", – гласит надпись под фото.На снимке Варум предстала в очень соблазнительном наряде. Она позирует в обтягивающем черном комбинезоне из латекса. Дополнили образ грубые ботильоны на шпильке.Подписчики пришли в восторг от образа Анжелики."Невозможная красота и грация","Нереальная", "Шикарная", "Хороший костюм!", "Просто на высоте!", "Нереально четкая леди!", "Костюм кайф!", "Вы великолепны!", – не скрывали своего восхищения преданные поклонники."Женщина-кошка прям", – высказался обожатель.Также многие отметили, что несмотря на возраст, Варум удалось сохранить прекрасные формы. "Фигура отпад!", – подчеркнул фанат.