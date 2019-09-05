Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией. Владимир, давай вдвоем сделаем все, чтобы мы двигались все время вперед, пока не достигнем цели, — сказал Абэ.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией. Он заявил это на панельной сессии Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке. Прямую трансляцию ведет телеканал "Россия 24".По словам Абэ, "нельзя заставлять ждать людей, которые хотят и будут жить в будущем". Он призвал заключить договор, который откроет дорогу "безграничным возможностям, которые есть у наших стран"."Владимир, давай вдвоем сделаем все, чтобы мы двигались все время вперед, пока не достигнем цели", — сказал Синдзо Абэ.Он отметил, что все больше японцев хотят посетить Владивосток, и призвал взаимно ускорить смягчение визового режима между странами.В рамках форума прошла встреча Путина и Абэ тет-а-тет, а потом вместе с делегациями. Они договорились вместе посетить южные Курилы в октябре этого года.Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры между Москвой и Токио идут, но пока "находятся в том же состоянии".