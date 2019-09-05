Александр Семчев, которого зрители знают и любят по ролям толстяка-добряка, умудрился скинуть 100 килограммов. Раньше 50-летний актер весил почти 200, из-за чего начались большие проблемы со здоровьем. Из того, как ему удалось скинуть центнер, Семчев секрета делать не стал.

Александр Семчев, которого зрители знают и любят по ролям толстяка-добряка, умудрился скинуть 100 килограммов. Раньше 50-летний актер весил почти 200, из-за чего начались большие проблемы со здоровьем – сахарный диабет, одышка, высокое давление.Несмотря на то, что такой образ был востребован режиссерами и продюсерами, врачи рекомендовали начать худеть, и Семчев сумел это сделать.Он преобразился до неузнаваемости – так, что коллеги едва узнали его на сборе труппы МХТ имени Чехова.Из того, как ему это удалось, он делать секрета не стал. И дело вовсе не в каких-то особых таблетках.Изданию "Телепрограмма" актер рассказал, что добился такого результата благодаря правильному питанию и мотивации.Что касается питания, то Семчев советует тем, кто хочет сбросить лишний вес, уменьшать порции, пить больше воды для усиления метаболизма и чередовать куриную грудку с индейкой и рыбой, добавляя в рацион салат из сырых овощей в равной пропорции.А вот по поводу мотивации мнения в СМИ разделились. По сведениям "КП", актер сбросил вес ради молодой возлюбленной, однако сам актер признался, что мотивация была иной."Нужно однажды на себя рассердиться!" – рассказал Семчев.Что же касается личной жизни, то новой возлюбленной у него пока нет: актер воспитывает сына и надеется встретить женщину-друга.