Для участия в квесте понадобится дебетовая или кредитная карта Банка УРАЛСИБ

Для участия в квесте понадобится дебетовая или кредитная карта Банка УРАЛСИББанк УРАЛСИБ запустил новый квест для клиентов - физических лиц «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ». Главный приз – морской круиз на двоих на 11 ночей или 300 000 рублей. Для участия в квесте понадобится дебетовая или кредитная карта Банка УРАЛСИБ.Регистрация, подробная информация о квесте, а также его правила доступны на .Для участия в розыгрыше необходимо сделать следующее:перейти на ;пройти регистрацию;принять участие в онлайн-игре «Круиз с Банком УРАЛСИБ».Каждую неделю на сайте будут опубликованы 4 задания. Участники, выполнившие 3 обязательных задания недели, принимают участие в розыгрыше еженедельного приза и главного приза – морского круиза на 11 ночей или 300 000 рублей. Кроме того, за выполнение всех 4-х заданий предусмотрены гарантированные призы. Победители будут объявляться каждую неделю.За прохождение бонусных заданий участники могут выиграть поощрительные призы от партнеров Банка:карту «ГОЛД» ресурса Ситилинк (статус действует 1 год) с балансом 500 рублей;скидку в размере 50% на первые 4 урока в онлайн-школе английского языка Skyeng;100 бонусных баллов в рамках программы лояльности Банка УРАЛСИБ;подписку на 20 дней в онлайн-кинотеатре MEGOGO.За 3 выполненных задания в игре участник становится претендентом на получение еженедельного приза - поездка в Дубай, Шри-Ланку, Куала-Лумпур или Сингапур, или 80 000 рублей. Каждую неделю разыгрывается по одному направлению.Квест «Соберись в круиз с банком УРАЛСИБ» продлится до 22 сентября 2019 года.Срок выплаты призов: с 1 по 30 октября 2019 года.Получить подробную информацию об организаторах стимулирующего мероприятия, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам стимулирующего мероприятия, сроках, месте и порядке их получения, и ознакомиться со всеми условиями можно на , в отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-250-57-57.