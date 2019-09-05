В матче первого группового раунда чемпионата мира по баскетболу сборная России проиграла команде Аргентины со счетом 61:69. Главный тренер российской команды Сергей Базаревич поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

В матче первого группового раунда чемпионата мира по баскетболу сборная России проиграла команде Аргентины со счетом 61:69. Главный тренер российской команды Сергей Базаревич поделился впечатлениями от игры своих подопечных."Поздравляю сборную Аргентины. Это опытная команда, и она играла так, как хотела. Мы неудачно провели вторую четверть, но несмотря на это показали хороший бойцовский дух и находились в одном броске от ничьей, – приводит слова Базаревича пресс-служба РФБ. – Предполагалось, что мы ограничим свои потери, но не смогли этого сделать – и в итоге аргентинцы в первой половине набрали 16 очков после наших ошибок. Некоторые наши игроки не попали в игру, но мы все равно боролись – и это хороший знак".Помимо этого, Базаревич сообщил, что Международная федерация баскетбола (ФИБА) предупредила о том, что нельзя говорить о судьях: "поэтому я не буду. Но сборная Аргентины выполнила 36 штрафных бросков, а мы только 11, при том, что вся команда была под кольцом. Я же не говорю сейчас о судьях, правда?", – с улыбкой подытожил наставник сборной.Напомним, сборная России с пятью очками заняла второе место в группе В, на первой строчке квартета расположилась Аргентина, имея в активе на одно очко больше. Обе сборные вышли во второй групповой этап, где сыграют с поляками и венесуэльцами.