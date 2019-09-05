Ксения Собчак продолжает эпатировать публику. На сей раз скандально известная телеведущая обнародовала фотографию, на которой запечатлела себя без одежды с Константином Богомоловым.

Ксения Собчак продолжает эпатировать публику. На сей раз скандально известная телеведущая обнародовала фотографию, на которой запечатлела себя без одежды с Константином Богомоловым.