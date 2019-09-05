Режиссер рассказал, что всегда хотел писать. Тексты Константин Богомолов начал сочинять еще в детстве.

Режиссер рассказал, что всегда хотел писать. ТекстыКонстантин Богомолов начал сочинять еще в детстве.Постановщикпредставил на международной книжной ярмарке свою книгу под названием "Такговорил Богомолов". Он отметил, что литература для него всегда была на первомместе. Театр же, по словам худрука Театра на Малой Бронной, стал для негосвоеобразной терапией."Если уж я в чем-то понимаю, то этоименно в слове, в литературе и ее оценке. Если я создаю что-тонастоящее, то это в первую очередь литературное творчество, а не театральное",– приводит весьма неожиданное признание Константина Богомолова Режиссердобавил, что лишь отчасти соответствует тому образу, который онем сложился.В частности,название книги "Так говорил Богомолов" – шутка, которую он придумал, чтобыпосмеяться над теми, кто считает его "самовлюбленным персонажем". Также КонстантинБогомолов признался, что в его произведении немалонецензурных выражений, из-за чего книга получила возрастной ценз "18+".Однаков своих спектаклях режиссер почти всегда избегает матерных выражений. По егословам, это иллюзия – что у него на сцене много голых тел и бранной лексики. Приэтом сообщил, что несколько раз до принятия закона о матев его спектаклях все же произносили "плохое слово".Говоряо личной жизни, режиссер признался, что любовь для него – "все в жизни". Онзаверил, что обожает жизнь и не умеет ссориться, обижаться или страдать большепяти минут. Напомним,13 сентября состоится свадьба и телеведущей Ксении Собчак.