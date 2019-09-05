26 октября будет год, как умер Николай Караченцов. До сих пор на могиле артиста нет достойного его таланта памятника. Эту ситуацию решили исправить энтузиасты.

26 октября будет год, как умер Николай Караченцов. До сих пор на могиле артиста нет достойного его таланта памятника. Эту ситуацию решили исправить энтузиасты.На сборе в театре "Ленком" вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина объявила, что 23 октября состоится открытие памятника ее покойному супругу. Артистка рассказала о том, каким будет памятник. "Мы перебрали разные варианты: из бронзы, из мрамора. В итоге остановились на гранитном памятнике. Театр "Ленком" сразу откликнулся, предложил миллион рублей. Но сейчас такие цены, что установить достойный памятник стоит примерно как полквартиры в Москве. Цена для нашей семьи неподъемная", – призналась Людмила Поргина.Она дала понять, что очень много денег ушло на путешествия, которые предпринимались для реабилитации Николая Караченцова. "Мы так долго боролись за жизнь Коли, лечились и у нас в стране, и за рубежом. Можно было бы обратиться к зрителям, спонсорам театра, бросить клич. Уверена, люди бы откликнулись – Колю любят, помнят. Но этой просьбой я бы принизила память о нем. Этим путем идти не хотелось", – отметила вдова артиста.И тут ей на помощь пришли энтузиасты из крупной гранитной мастерской, которые сами предложили сделать памятник на безвозмездной основе.