Пастор Конни Хэллоуэлл из ЮАР чудом выжил после того, как во время снорклинга случайно выстрелил себе в лицо из подводного ружья. После перенесенной операции 48-летний мужчина записал видео.

Пастор Конни Хэллоуэлл из ЮАР чудом выжил после того, как во время снорклинга случайно выстрелил себе в лицо из подводного ружья, сообщает TimesLive. После перенесенной операции 48-летний мужчина записал видео.Инцидент произошел днем 30 августа близ Скоттбурга в провинции Квазулу-Натал. Хэллоуэлл, заядлый дайвер с более чем 10-летним опытом погружений, отправился охотиться на лобстеров в прибрежных водах. На дне он заметил несколько грузил, но в тот момент, когда мужчина начал разгребать камни, чтобы добраться до снасти, набежала большая волна. Охотник придержал плававшее ружье и попытался опустить его вниз, но в этот момент раздался щелчок."Я попытался пошевелить головой и не смог, и только тогда я понял, что мне мешает — гарпун. Мне удалось встать, маска была залита кровью, по пути к берегу я кричал, что мне нужна помощь", — вспоминал Хэллоуэлл.Подоспевшие рыбаки усадили дайвера на берег, обработали рану и попытались болторезом перекусить прошедшую насквозь стрелу, но мужчина взвыл от боли. В конце концов они нашли удлинитель и укоротили помеху болгаркой, после чего передали пострадавшего медикам."Ему очень повезло. Был небольшой перелом кости и много песка в ране. Лицо не опухло, синяков не было, то есть он мог гулять по улице, и никто, пожалуй, ничего бы не заметил", — пошутил проводивший операцию хирург.Гарпун попал в правую щеку и вышел возле левого уха, по счастью, не задев лицевых нервов. Хэллоуэлл счел произошедшее чудом и заявил, что не намерен бросать подводную охоту.