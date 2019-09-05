Американский боец смешанных единоборств, временный чемпион ведущей лиги UFC Дастин Порье рассказал журналистам, чего он ждет от боя против россиянина Хабиба Нурмагомедова, который состоится 7 сентября. Соперник нашего чемпиона считает, что Нурмагомедов испытывает большее давление, чем он.

Американский боец смешанных единоборств, временный чемпион ведущей лиги UFC Дастин Порье рассказал журналистам, чего он ждет от боя против россиянина Хабиба Нурмагомедова, который состоится 7 сентября. Соперник нашего чемпиона считает, что Нурмагомедов испытывает большее давление, чем он."На меня всегда оказывается большое давление, но, возможно, на Хабиба сейчас оно больше, — цитирует Порье портал MMA Junkie. – Меня все списывают со счетов, поэтому я могу сделать только лучше, чем они думают".Но Хабиба, по мнению американца, эксперты и специалисты держат на таком высоком уровне, что он должен выйти и доминировать в бою, чтобы подтвердить ожидания: "Если он попадет в беду и проиграет, то продолжит расти. Кажется, он из таких парней"."Но пока этого не произойдет, мы не узнаем. Мой план – поставить его в такую ситуацию. Если я остановлю Хабиба, то побью двух чемпионов категорий подряд – до этого был Макс Холлоуэй. Я хочу воспользоваться этой возможностью", – заявил Порье.