Певец Дима Билан за свою долгую карьеру принимал участие во многих проектах. Одним из них стало шоу Голос, где звезда занимала красное кресло судьи.

Певец Дима Билан за свою долгую карьеру принимал участие во многих проектах. Одним из них стало шоу "Голос", где звезда занимала красное кресло судьи.По словам исполнителя он бы рад снова поработать в этом проекте, но не будет. У него на это уже не хватает сил."Как мне кажется, я свое уже отголосил. Просто устал. Тяжело все время быть честным", – признался музыкант.Он утверждает, что за выпусками шоу "Голос" не следит. Он не смотрел их даже тогда, когда сам принимал участие в съемках."Большинство артистов не любят наблюдать себя на экране. Я и в YouTube подписан на отвлеченные темы: когда-то же надо отдыхать", – поделился Билан.Тем не менее, артист до сих пор общается с участниками проекта. Иногда он даже делает им бесплатную рекламу в своем Instagram-аккаунте. Он не видит ничего зазорного в бескорыстной помощи действительно талантливым людям."Я могу отпремьерить трек без проблем, зазрения совести и подковерных проплат. Совершенно спокойно!", – подчеркнул певец.Дима также отметил, что, по его мнению, сейчас артисты ведут себя на сцене слишком развязно. Но он понимает, что такого формата требует публика, поэтому воспринимает это адекватно.