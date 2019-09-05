Двукратный олимпийский чемпион по горным лыжам австриец Марсель Хиршер принял решение завершить профессиональную карьеру. 30-летний спортсмен признался, что ему не хватает мотивации, чтобы добиваться в спорте серьезных успехов.

Двукратный олимпийский чемпион по горным лыжам австриец Марсель Хиршер принял решение завершить профессиональную карьеру. 30-летний спортсмен признался, что ему не хватает мотивации, чтобы добиваться в спорте серьезных успехов.Как сообщает L'Equipe, Хиршер хочет больше времени проводить со своей семьей. Спортсмен не готов расставаться надолго с родными из-за тренировок.Напомним, что Хиршер является семикратным чемпионом мира. Кроме того, он восемь раз побеждал в общем зачете Кубка мира. В истории горнолыжного спорта никому подобного добиться не удалось.