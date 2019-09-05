В матче 1/16 финала Кубка России по футбол ЦСКА во Владикавказе сыграет с командой Алания. Полузащитник армейцев Алан Дзагоев поделился ожиданиями от предстоящего противостояния за выход в 1/8 финала турнира.

В матче 1/16 финала Кубка России по футбол ЦСКА во Владикавказе сыграет с командой "Алания". Полузащитник армейцев Алан Дзагоев поделился ожиданиями от предстоящего противостояния за выход в 1/8 финала турнира."Я рад, что в Кубке нам выпала именно "Алания". В последний раз бывал во Владикавказе в начале июня, когда проводил там турнир под эгидой ДФЛ, – приводит слова Дзагоева пресс-служба ЦСКА. – Для меня такой жребий – повод лишний раз съездить домой. Сыграть на родном стадионе, где я раньше сам когда-то сидел на трибунах, а когда выступал, всегда испытывал особые эмоции".Напомним, матчи 1/16 финала Кубка России запланированы на 25 и 26 сентября. Точные дата и время начала игры будут объявлены позднее.