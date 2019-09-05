Высказывание Ксении Собчак в отношении Крыма сильно взбудоражило общественность. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян тоже высказал свой взгляд на случившееся.

Высказывание Ксении Собчак в отношении Крыма сильно взбудоражило общественность. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян тоже высказал свой взгляд на случившееся.Первым делом он поинтересовался, является ли светская дива гражданкой России или она уже воспользовалась предложением Зеленского и получила украинский паспорт. "Почему я задаю этот вопрос? А потому что подобное поведение граждан России, которые будучи на Украине позволяют себе публично говорить о том, что Крым нужно возвратить вызывают только недоумение", – объяснил эксперт.Он считает, что это настоящее предательство со стороны телеведущей. "Похоже, что пора ужесточать уголовное законодательство за отрицание российской принадлежности Крыма", – высказался Манукян.По его мнению, за любые публичные разговоры о возвращении Крыма пора вводить уголовную ответственность. Особенно, когда речь идет о заявлении в стране, которая называет Россию страной-агрессором."Граждане России на вопрос "чей Крым" должны отвечать четко – территория Российской Федерации. А уж где они при этом находятся, в России, на Украине, во Франции, Германии, Великобритании или в США, неважно", – подытожил Вадим.Напомним, во время поездки на Украину российская ведущая Ксения Собчак в эфире радиостанции "НВ" сделала, что Россия нарушила международные договоренности. По ее мнению, территория должна быть возвращена Украине.