Очередной скандал с утечкой персональных данных пользователей Facebook: более четырехсот миллионов телефонных номеров пользователей соцсети оказались в открытом доступе.

Очередной скандал с утечкой персональных данных пользователей Facebook: более четырехсот миллионов телефонных номеров пользователей соцсети оказались в открытом доступе. Утечка коснулась граждан США, Великобритании и Вьетнама. Сведения, приведенные в базе, могли облегчить отправку спама владельцам телефонов и учетных записей.Официальные представители компании Facebook считают, что данные были собраны с помощью функции поиска личной страницы по номеру телефона. Она не работает с апреля 2018 года, напоминает телеканал "Россия 24" со ссылкой на портал TechCrunch.После обращения TechCrunch к владельцам сервера, на котором находилась информация, она была удалена из свободного доступа.