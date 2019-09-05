В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на выезде одержал волевую победу над Трактором (4:3 ОТ). Нападающий петербуржских армейцев Владимир Ткачев оформил хет-трик Горди Хоу.

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на выезде одержал волевую победу над "Трактором" (4:3 ОТ). Нападающий петербуржских армейцев Владимир Ткачев оформил хет-трик Горди Хоу.Ткачев на 12-й минуте открыл счет в игре, во втором периоде подрался с Русланом Карлиным, а в овертайме сделал голевую передачу.Гол + пас + драка = Хет-трик Горди ХоуНовое достижение в карьере Владимира Эдуардовича Ткачёва. pic.twitter.com/JxMZ48Lawv— КХЛ (@khl) September 5, 2019СКА одержал вторую победу кряду и с четырьмя очками занимает четвертое место в Западной конференции, а "Трактор", потерпевший поражение во второй игре подряд, расположился на девятой строчке на Востоке, имея в активе одно очко.В следующем матче КХЛ петербуржцы 6 сентября сыграют с екатеринбургским "Автомобилистом", а челябинцы на следующий день встретятся с "Амуром".