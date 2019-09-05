Олег Газманов похвалился перед поклонниками новым достижением. Эффект оказался оглушительным.

Олег Газманов похвалился перед поклонниками новым достижением. Эффект оказался оглушительным.Конец августа-начало сентября традиционно считается временем сбора урожая яблок. Своими достижениями в садоводстве поделился популярный исполнитель Олег Газманов. Удивительно, как это у артиста получается между гастролями, выступлениями и написанием новых хитов заниматься еще и уходом за плодовыми деревьями."Яблоки с нашего участка! В этом году на них урожай! Иду семью кормить😆 "А я яблоки люблю, я их вместе соберу..." В Калининграде, в детстве у нас в саду было 14 яблонь на две семьи. Мы их собирали и хранили в подвале. Они изумительно пахли– запах моего детства... Хотя своих яблок было полно мы с пацанами всё равно лазили через забор к соседям и тырили чужие яблоки (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – поделился воспоминаниями популярный исполнитель.