Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн станет членом Зала славы хоккея США, который располагается в Эвлете. Это произойдет во время торжественной церемонии, запланированной на 25 декабря 2019 года. Об этом сообщил официальный сайт НХЛ.

Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн станет членом Зала славы хоккея США, который располагается в Эвлете. Это произойдет во время торжественной церемонии, запланированной на 25 декабря 2019 года. Об этом сообщил официальный сайт НХЛ.​Помимо Беттмэна в Зал славы будут включены обладатели Кубка Стэнли Тим Томас и Брайан Джионта, обладательница серебряной и бронзовой медалей Олимпийских игр в составе женской хоккейной сборной США Крисси Вэнделл-Пол, а также детский тренер Нил Хендерсон.Напомним, что Гэри Беттмэн занимает пост комиссионера Национальной хоккейной лиги с 1993 года.