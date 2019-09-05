Ходят упорные слухи о беременности телеведущей. Судя по свежим снимкам в Instagram, Ксения Собчак должна родить в конце этого года.

Ходят упорные слухи о беременности телеведущей. Судя по свежимснимкам в Instagram, Ксения Собчак должна родить в конце этого года.Так считает акушер-гинеколог Игорь Давыдов. Медикпредположил, что журналистка примерно на 18 или 20 неделе беременности. 37-летнейКсении Собчак порекомендовали тщательнее следить за здоровьем."Это второй триместр. Вторая беременность, собственно, как илюбая другая, когда женщина старше 35 лет, требует большего внимания", -говорит Игорь Давыдов.По словам доктора, в этом возрасте вынашивать ребенкасложнее, чем, например, в 25. Женщина медленнее восстанавливается после родов: естьриск появления растяжек на коже и варикоза.Если медик верно определил срок беременности, то должна родить аккурат под Новый Год. Также, исходя из предположения ИгоряДавыдова, можно сделать вывод, что забеременела журналистка в апреле.Напомним, слухи о второй беременностимуссируются уже давно. Поговаривают, что знаменитость ждет ребенка отвозлюбленного – режиссера Константина Богомолова. Пара официально слухи не подтверждает.К слову, параллельно стало известно о скорой свадьбе телеведущей. По информацииинсайдеров, Константин сделал предложение Ксении в середине лета, во времясовместного отдыха в Италии.