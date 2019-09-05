Ходят упорные слухи о беременности телеведущей. Судя по свежим
снимкам в Instagram, Ксения Собчак должна родить в конце этого года.
Ходят упорные слухи о беременности телеведущей. Судя по свежим
снимкам в Instagram, Ксения Собчак должна родить в конце этого года.
Так считает акушер-гинеколог Игорь Давыдов. Медик
предположил, что журналистка примерно на 18 или 20 неделе беременности. 37-летней
Ксении Собчак порекомендовали тщательнее следить за здоровьем.
"Это второй триместр. Вторая беременность, собственно, как и
любая другая, когда женщина старше 35 лет, требует большего внимания", -
говорит Игорь Давыдов.
По словам доктора, в этом возрасте вынашивать ребенка
сложнее, чем, например, в 25. Женщина медленнее восстанавливается после родов: есть
риск появления растяжек на коже и варикоза.
Если медик верно определил срок беременности, то должна родить аккурат под Новый Год. Также, исходя из предположения Игоря
Давыдова, можно сделать вывод, что забеременела журналистка в апреле.
Напомним, слухи о второй беременности
муссируются уже давно. Поговаривают, что знаменитость ждет ребенка от
возлюбленного – режиссера Константина Богомолова. Пара официально слухи не подтверждает.
К слову, параллельно стало известно о скорой свадьбе телеведущей. По информации
инсайдеров, Константин сделал предложение Ксении в середине лета, во время
совместного отдыха в Италии.