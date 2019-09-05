Супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова раскрыла
детали беременности. Анастасия Костенко даже назвала примерные сроки.
Супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова раскрыла
детали беременности. Анастасия Костенко даже назвала примерные сроки.
В личном Instagram модель рассказала, о самочувствии.
Анастасия Косненко призналась, что первый триместр был непростым. У супруги
Дмитрия Тарасова был сильный токсикоз.
В этот период, судя по всему, нелегко пришлось не только модели,
но и футболисту. Анастасия поблагодарила Дмитрия за терпение.
"Спасибо, любимый, за все, что вытерпел и делаешь для меня,
нас и нашей растущей семьи. Обожаю тебя. Лучший муж и отец", – написала
Костенко.
Анастасия добавила,
что сейчас она наслаждается своим состоянием. Однако ощущения не всегда может
отследить, так как погружена в заботы о годовалой дочери Милане.
"И от этого все кажется быстрее, легче и незаметнее, хотя
шевеления ребеночка я почувствовала очень рано", – отмечает супруга .
Костенко
даже назвала срок беременности – сейчас идет 16-я неделя. Судя по всему, малыш
должен появиться на свет в феврале.
В
комментариях подписчики потребовали у Анастасии Костенко больше подробностей.
Многих интересовал пол будущего малыша. В беседу жены с поклонниками вмешался
. Он нежно одернул разоткровенничавшуюся жену, видимо, чтобы она
не сболтнула лишнего. Футболист написал "Тише, тише, родная. Люблю".