Супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова раскрыла детали беременности. Анастасия Костенко даже назвала примерные сроки.

Супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова раскрыладетали беременности. Анастасия Костенко даже назвала примерные сроки.В личном Instagram модель рассказала, о самочувствии.Анастасия Косненко призналась, что первый триместр был непростым. У супругиДмитрия Тарасова был сильный токсикоз.В этот период, судя по всему, нелегко пришлось не только модели,но и футболисту. Анастасия поблагодарила Дмитрия за терпение."Спасибо, любимый, за все, что вытерпел и делаешь для меня,нас и нашей растущей семьи. Обожаю тебя. Лучший муж и отец", – написалаКостенко.Анастасия добавила,что сейчас она наслаждается своим состоянием. Однако ощущения не всегда можетотследить, так как погружена в заботы о годовалой дочери Милане."И от этого все кажется быстрее, легче и незаметнее, хотяшевеления ребеночка я почувствовала очень рано", – отмечает супруга .Костенкодаже назвала срок беременности – сейчас идет 16-я неделя. Судя по всему, малышдолжен появиться на свет в феврале.комментариях подписчики потребовали у Анастасии Костенко больше подробностей.Многих интересовал пол будущего малыша. В беседу жены с поклонниками вмешался. Он нежно одернул разоткровенничавшуюся жену, видимо, чтобы онане сболтнула лишнего. Футболист написал "Тише, тише, родная. Люблю".