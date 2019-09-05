Итальянское трио IL VOLVO отметит в России юбилей коллектива. Бесплатно попасть на концерт вам помогут Дни.ру.

Итальянское триоIL VOLVO отметит в России юбилей коллектива. Бесплатно попасть на концерт вам помогут "Дни.ру".Известное поп-триоотметят 10-летие карьеры концертом в Москве, который пройдет 12 сентября в Кремлевском Дворце.Группа выступит под аккомпанемент симфонического оркестра. Выступление придется по душе, как молодежи, так и старшему поколению. Мощные голоса и юношеская харизма солистов, не оставит никого равнодушными.В своем туре музыканты исполнят песни из своего нового альбома Musica, однако на этом сюрпризы не заканчиваются.Попасть на выступление оперного три IL VOLVO 12 сентября очень просто. Достаточно выполнить три простых условия:подпишитесь на наш аккаунт в и на аккаунт концертного агентства @tciпоставьте лайк под последними тремя постами;отметьте в комментариях под постом о раздаче билетов того, с кем хотите пойти.Победителя выберем с помощью генератора случайных чисел 10 сентября. Счастливчикам оперативно пришлем билеты.