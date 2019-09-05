Во Владимирской области два подростка погибли под колесами двигавшейся на высокой скорости BMW. Камера наблюдения зафиксировала ДТП.

Во Владимирской области два подростка погибли под колесами двигавшейся на высокой скорости BMW. Камера наблюдения зафиксировала ДТП.Авария произошла около 19:15 4 сентября на Первомайской улице в поселке Мелехово. На кадрах видно, как пятеро школьников направляются к пешеходному переходу, но ненадолго останавливаются на обочине. Через дорогу они бросаются бегом, и в этот момент мальчика и девочку сбивает летевший по встречной полосе 23-летний водитель. Судя по записи, водитель по меньшей мере вдвое превысил скорость — на этом отрезке она ограничена 40 километрами в час.Полученные травмы оказались фатальными: 13-летний мальчик скончался на месте происшествия, а девочка того же возраста — в карете скорой помощи.BMW 320 остановился на разделительной полосе посреди дороги, водитель — 23-летний сын врача из Коврова — вызвал инспекторов и медиков, после чего начал названивать знакомым.Следователи уже попросили передать собранные материалы СКР.