Операция стартовала на территории Владимирской области первого сентября.

Первого сентября на территории Владимирской области стартовала операция «Внимание, дети!», в рамках которой сотрудники полиции, в том числе, посещают школы и дошкольные образовательные учреждения с целью напомнить о важности соблюдения ПДД.Мероприятия под названием «Пятиминутка безопасности» провели сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Камешковскому району в нескольких школах. За небольшой период времени сотрудники полиции напомнили ребятам о том, как правильно переходить проезжую часть, верно реагировать на огни светофора и почему так важно пользоваться световозвращающими элементами.В рамках операции сотрудники полиции посетили детский сад «Светлячок», где вместе с педагогами провели флэшмоб. Малыши с радостью повторяли движения за воспитателем детского сада, одетым в костюм Светофора, внимательно слушали напутственные слова о том как важно соблюдать правила дорожного движения. Затем дети с инспекторами раздавали велосипедистам и пешеходам листовки «Дорога – символ жизни», которые призывают всех людей быть внимательными на дорогах и уважительно относиться друг к другу.Увлекательное мероприятие провели сотрудники ОГИБДД в «Камешковском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних». Ребятам показали спецсредства, которые сотрудники ГИБДД используют в работе, а также рассказали о патрульном автомобиле.Затем ребята пригласили сотрудников в центр, где была проведена профилактическая беседа. Инспекторы на реальных примерах рассказали детям, какие опасные ситуации могут произойти на дороге и как нужно себя вести, чтобы в них не попасть. Ребята с интересом слушали сотрудников полиции и задавали вопросы.Для закрепления полученных знаний были проведены викторины «Светофор» и «Дорожный знак».В завершении встречи каждый ребенок получил от сотрудников светоотражающие элементы и сладкие подарки.