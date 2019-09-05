Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит малайзийский Boeing. Судья отпустил Цемаха под личное обязательство.

Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing. По данным украинских СМИ, суд удовлетворил апелляцию защиты и отпустил Цемаха под личное обязательство. Он должен приходить к следователю по первому требованию для проведения следственных действий.Цемаха задержали 27 июня и отправили в СИЗО. Под стражей он должен был оставаться до 20 октября, сообщает РИА Новости. По словам его жены Ирины, ее мужа просто похитили: накачали психотропными веществами, посадили в инвалидное кресло и по поддельным документам вывезли на Украину.Цемаха обвинили в "создании террористической группы или террористической организации". По словам родных, его арест связан с тем, что он был начальником ПВО в период, когда был сбит самолет.В настоящее время между Россией и Украиной продолжаются переговоры об обмене удерживаемыми лицами. Сегодня глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что переговоры идут успешно, но подробности раскрывать не стал. Также он сказал, что сейчас не имеет точной информации о числе удерживаемых обеими сторонами конфликта.Пассажирский лайнер Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, 17 июля 2014 года разбился в Донецкой области Украины. В итоге погибли 298 человек. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, которые сбили самолет с помощью системы российской противовоздушной обороны "Бук". Россия настаивает на том, что это была роковая ошибка украинских военных.Между тем премьер Малайзии Махатхир Мохамад сомневаются, что есть достаточные основания для обвинений России в крушении самолета. "Я могу сказать, что некоторые результаты расследования не кажутся мне правильными, как и многим людям в Малайзии", — заявил он.