Божена Рынска открыла YouTube-канал. Журналистка ищет новую платформу для заработка, общения с аудиторией и трансляции своих мыслей.

Божена Рынска открыла YouTube-канал. Журналистка ищет новуюплатформу для заработка, общения с аудиторией и трансляции своих мыслей.На видеохостинге вдова медиаменеджера Игоря Малашенко создалаканал и уже опубликовала первый ролик. Божена представляетсяфамилией мужа и обращается к друзьям."Те, кто знает меня, в курсе, какое горе произошло в моейсемье полгода назад. Я не собираюсь спекулировать на гибели мужа, но в то жевремя я не могу не сказать, что есть нелюди, которых это горе радует и веселит",– говорит Божена Рынска.По словам журналистки, "плохие" люди попытались лишить ее последнего заработка на основной платформе – в Facebook. Аккаунт Божены заблокировали на 30 днейничего не объяснив. Более того, вдова медиаменеджера так и не поняла, за какуюпубликацию она попала под санкции."Я не собираюсь сдаваться. Я собираюсь жить, я собираюсь раститьдочь, я собираюсь зарабатывать на дочь, поэтому я создала канал в YouTube", -заявила Божена Рынска.После журналистка заявила, что в этом вопросе ей помог оченьхороший друг. Также знаменитость планирует развивать личный Instagram-аккаунт."Пусть этот случай покажет нелюдям, и кодле сетевых глистов,что хороших людей больше, чем плохих и хорошие люди готовы мне помогать", – добавляетНапомним, недавно журналистка рассказала в соцсетях, чточерез несколько месяцев впервые станет матерью. Ребенок должен появиться насвет примерно через три месяца. Отцом еще неродившегося малыша является еепокойный муж Игорь Малашенко. Младенца вынашивает суррогатнаямать.