Божена Рынска открыла YouTube-канал. Журналистка ищет новую
платформу для заработка, общения с аудиторией и трансляции своих мыслей.
Божена Рынска открыла YouTube-канал. Журналистка ищет новую
платформу для заработка, общения с аудиторией и трансляции своих мыслей.
На видеохостинге вдова медиаменеджера Игоря Малашенко создала
канал и уже опубликовала первый ролик. Божена представляется
фамилией мужа и обращается к друзьям.
"Те, кто знает меня, в курсе, какое горе произошло в моей
семье полгода назад. Я не собираюсь спекулировать на гибели мужа, но в то же
время я не могу не сказать, что есть нелюди, которых это горе радует и веселит",
– говорит Божена Рынска.
По словам журналистки, "плохие" люди попытались лишить ее последнего заработка на основной платформе – в Facebook. Аккаунт Божены заблокировали на 30 дней
ничего не объяснив. Более того, вдова медиаменеджера так и не поняла, за какую
публикацию она попала под санкции.
"Я не собираюсь сдаваться. Я собираюсь жить, я собираюсь растить
дочь, я собираюсь зарабатывать на дочь, поэтому я создала канал в YouTube", -
заявила Божена Рынска.
После журналистка заявила, что в этом вопросе ей помог очень
хороший друг. Также знаменитость планирует развивать личный Instagram-аккаунт.
"Пусть этот случай покажет нелюдям, и кодле сетевых глистов,
что хороших людей больше, чем плохих и хорошие люди готовы мне помогать", – добавляет
.
Напомним, недавно журналистка рассказала в соцсетях, что
через несколько месяцев впервые станет матерью. Ребенок должен появиться на
свет примерно через три месяца. Отцом еще неродившегося малыша является ее
покойный муж Игорь Малашенко. Младенца вынашивает суррогатная
мать.