На Багамских островах из-за урагана Дориан погибли уже 20 человек.

На Багамских островах из-за урагана "Дориан" погибли уже 20 человек. Ранее сообщалось о семи погибших, передает РИА Новости.В настоящее время на побережье острова Абако, куда обрушилась стихия, идет разбор завалов. Спасатели находят выживших, но также обнаруживают и новые жертвы."Дориан", ударивший по США, получил пятую, наивысшую категорию, и был назван "штормом десятилетия". Режим ЧС был объявлен в Виргинии, Северной и Южной Каролине, Джорджии, Флориде. В настоящее время он уже ослаб до второй категории, однако успел наделать бед на Багамских островах, в частности – утопил аэропорт Большого Багамы.