Телеведущая поделилась своим ночным кошмаром. Лера Кудрявцева призналась поклонникам, что увидела во
сне обычную мышку.
Телеведущая поделилась своим ночным кошмаром. Лера Кудрявцева призналась поклонникам, что увидела во
сне обычную мышку.
Ведущая ток-шоу "Секрет
на миллион" на НТВ рассказала подписчикам в Instagram о страшном сне, который увидела в ночь с 4 на
5 сентября. Лера Кудрявцева рассказала, что в настоящий ужас ее повергла
приснившаяся мышь. Не секрет, что многие видят в этих маленьких животных
мерзких тварей, вселяющих страх.
Теледива
написала, что сон начинался спокойно. "Я сидела с
какой-то подругой, и мышка бежала мимо, а подруга взяла ее в руки и поднесла ко
мне. Какой ужас был во сне, рассказать сложно. Я от страха чуть не задохнулась.
Чувствовала вселенский страх и ужас, что заставила себя проснуться и еще какое-то
время пыталась прийти в себя. Вот так сон", – поделилась Лера Кудрявцева.
Пост звезды
собрал несколько сотен комментариев, в которых пользователи соцсети принялись
толковать ее сон. Кто-то заявил, что мыши снятся к предательству и обману,
другие заявили, что к деньгам и даже беременности.
"Значит в Вашем окружении есть неискренний человек", "Лера, Вам просто
отоспаться нужно хорошенько. Это тревога во сне от усталости", "Наверное
сегодня какой-то мышиный день, точнее ночь, мне тоже снилась мышь", "Вы раздули
из мышки слона", – высказались подписчики .
Напомним, недавно пришлось вызывать скорую помощь на вечеринку на конкурсе "Новая волна" в Сочи. От
жары ведущей стало плохо, она чуть не потеряла сознание.