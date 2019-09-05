Телеведущая поделилась своим ночным кошмаром. Лера Кудрявцева призналась поклонникам, что увидела во сне обычную мышку.

Телеведущая поделилась своим ночным кошмаром. Лера Кудрявцева призналась поклонникам, что увидела восне обычную мышку.Ведущая ток-шоу "Секретна миллион" на НТВ рассказала подписчикам в Instagram о страшном сне, который увидела в ночь с 4 на5 сентября. Лера Кудрявцева рассказала, что в настоящий ужас ее поверглаприснившаяся мышь. Не секрет, что многие видят в этих маленьких животныхмерзких тварей, вселяющих страх.Теледиванаписала, что сон начинался спокойно. "Я сидела скакой-то подругой, и мышка бежала мимо, а подруга взяла ее в руки и поднесла комне. Какой ужас был во сне, рассказать сложно. Я от страха чуть не задохнулась.Чувствовала вселенский страх и ужас, что заставила себя проснуться и еще какое-товремя пыталась прийти в себя. Вот так сон", – поделилась Лера Кудрявцева.Пост звездысобрал несколько сотен комментариев, в которых пользователи соцсети принялисьтолковать ее сон. Кто-то заявил, что мыши снятся к предательству и обману,другие заявили, что к деньгам и даже беременности."Значит в Вашем окружении есть неискренний человек", "Лера, Вам простоотоспаться нужно хорошенько. Это тревога во сне от усталости", "Наверноесегодня какой-то мышиный день, точнее ночь, мне тоже снилась мышь", "Вы раздулииз мышки слона", – высказались подписчики .Напомним, недавно пришлось вызывать скорую помощь на вечеринку на конкурсе "Новая волна" в Сочи. Отжары ведущей стало плохо, она чуть не потеряла сознание.