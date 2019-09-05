× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/05-09-2019-kudryavcevoj-prishlos-smotret-na-pokazavshuyu-trusy-izvestnuyu-artistku.html" target="_blank">Кудрявцевой пришлось смотреть на показавшую трусы известную артистку</a> - На днях вышел новый выпуск передачи Леры Кудрявцевой Секрет на миллион, где в кресле главного героя оказался знаменитый эрудит Анатолий Вассерман. Однако больше всех на шоу отметилась актриса Эвелина Бледанс.