Наконец-то получило свое долгожданное завершение резонансное дело во Франции. Суд коммуны Рошфор официально разрешил петь петуху по кличке Морис.

Наконец-то получило свое долгожданное завершение резонансное дело во Франции. Суд коммуны Рошфор официально разрешил петь петуху по кличке Морис.Эпопея началась с того, что семья пенсионеров Бирон подали иск к своей соседке, владелице птицы. Супружеская чета предъявила претензии по поводу того, что у Мориса очень звонкий голос, и его песни ранним утром не дают пожилой паре спать.Делу петуха уже несколько лет, ТВ-центр. Еще весной 2017 пенсионеры жаловались на шум от гордой птицы, но их претензии не были услышаны. Тогда Бироны обратились в правозащитные органы. Первое заседание провели в июле, но на него не явились ни истцы, ни ответчики. Процесс перенесли на 5 сентября и в этот же день судьи вынесли вердикт.