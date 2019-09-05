Международным организациям нужны реформы. Об этом на Восточном экономическим форуме заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Прокомментировал он и соглашение о стратегических вооружениях между Россией и США.

Международным организациям нужны реформы. Об этом на Восточном экономическим форуме заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Организации не могут оставаться в застывшем виде, потому что что мир тоже меняется."Безусловно, ни одна структура не может быть "застывшей" в своем первозданном виде, не может не реагировать на веление времени и на те реальные изменения, которые происходят в мире – будь то создание новых технологий или появление новой геополитической реальности, — приводит слова Лаврова телеканал "Россия 24". — В этом смысле центром всей системы международных отношений является Устав ООН. Заложенные в нем базовые, "ядерные" принципы, такие как уважение суверенного равенства государств, невмешательство в их внутренние дела, мирное урегулирование споров, недопустимость угрозы силой и ее применения, уважение права каждого народа самостоятельно определять пути своего развития, – не подлежат изменениям и пересмотру, как десять заповедей. Другое дело, что все конструкции по направлениям человеческой деятельности, которые опираются на эти принципы, могут видоизменяться. Таких примеров за последнее время в той же ООН было немало. Например, в дополнение к органам, которые были созданы в соответствии с Уставом, учитывая взаимосвязь между усилиями по урегулированию конфликтов и последующим возвращением к мирной жизни, был создана специальная Комиссия по миростроительству – на стыке миротворчества и создания условий для нормализации социально-экономической обстановки в стране на этапе выхода из кризиса".Прокомментировал министр иностранных дел Сергей Лавров и соглашение о стратегических вооружениях между Россией и США. Он рассказал, что Москва неоднократно предлагала Америке начать работу по продлению Договора."Насчет того, какое будущее ждет эти соглашения, то у некоторых из них уже наступило прошлое – в частности у Договора об ограничении систем противоракетной обороны и у Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, — отметил глава МИД России. — Сейчас всерьез можно говорить прежде всего о будущем Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Он истекает в феврале 2021 года. Мы, в том числе Президент России Путин, неоднократно публично призывали США начать работу по продлению этого Договора на пятилетний срок, как это предусмотрено в самом тексте документа. Реакция США пока не очень внятная".