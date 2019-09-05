Сергей Лавров в своем интервью Известиям заявил, что отношения России и Китая строятся и будут строиться на основе взаимной выгоды и никогда не будут предметом диктата какой-либо из сторон.

Сергей Лавров в своем интервью "Известиям" заявил, что отношения России и Китая строятся и будут строиться на основе взаимной выгоды и никогда не будут предметом диктата какой-либо из сторон. Так глава МИД прокомментировал мнение некоторых критиков, которые назвали КНР "большим братом" России.Отношения между Китаем и Россией – отношения между двумя суверенными государствами, это подчеркнуто в доктринальных документах и подтверждено практической деятельностью. Для взаимной пользы партнер должен давать что-то взамен, и здесь нужно искать консенсус, выстраивать компромиссы, подчеркнул Лавров.Он отметил также, что отношения с КНР "вышли на беспрецедентно стратегический уровень". Взаимовыгодный характер этих отношений не только закреплен в документах, но и подтвержден на практике, сказал министр.На этих же принципах основывается внешняя политика КНР, отметил Сергей Лавров. Он напомнил также, что из всех ядерных держав мира лишь Россия и Китай выступают в защиту основных принципов Устава ООН.