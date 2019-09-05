Власти Малайзии сомневаются, что есть достаточно основания для обвинений России в крушении самолета МХ17 на востоке Украины в 2014 году.

Власти Малайзии сомневаются, что есть достаточно основания для обвинений России в крушении самолета МН17 на востоке Украины в 2014 году, передает РИА Новости.Как заявил премьер Малайзии Махатхир Мохамад, в этом есть сомнения и у властей, и у многих местных жителей."Я как незаинтересованное лицо, как сторонний наблюдатель, я могу сказать, что некоторые результаты расследования не кажутся мне правильными, как и многим людям в Малайзии", — сказал премьер.Как известно, малайзийский Boeing, совершавший рейс МН17 Амстердам-Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.Украинские власти обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что не у них нет средств, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.Промежуточные итоги представила совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения.Так, следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, но следователи данную информацию проигнорировали.В МИД РФ заявили, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны, а расследование является предвзятым и однобоким.Президент РФ Владимир Путин позже напомнил, что России не разрешают участвовать в расследовании катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.Кроме того, как сообщили в Минобороны России, все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения МН17, были утилизированы после 2011 года.