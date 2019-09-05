Светская львица примерила гламурный образ. Супруга известного футболиста Павла Погребняка – Мария – сменила прическу. Вслед за возлюбленной цвет волос поменял и спортсмен.

Светская львица примерила гламурный образ. Супругаизвестного футболиста Павла Погребняка – Мария – сменила прическу. Вслед за возлюбленнойцвет волос поменял и спортсмен.В личном Instagram светская львица опубликовала свежие фотос вечеринки. Мария Погребняк позирует в обнимку с мужем. Супруги кажутсядовольными.Жена именитого спортсмена облачена в короткое платьецвета фуксии с пышными рукавами. Голову Погребняк венчает пышный светлый парик сгустой челкой.Павел выглядит скромнее, чем его избранница. На футболистесиняя футболка и джинсы в тон. Примечательно, но для мероприятия Павел сменилимидж. Погребняк тотально "поседел"."Психанули. Вы узнаете моего мужа? Идет или нет?" – прокомментировалакадр .Подписчики поспешили ответить светской львице. По мнению интернет-обывателейперекроенная пластическими операциями жена футболиста стала похожа на шоумена Сергея Зверева."Я думала это Зверев стоит в ярком платье. А муж ну странностал выглядеть и так, как альбинос и еще этот цвет волос . Я конечно тоже неэталон красоты и муж не красавец у меня. Но на эти фото Вы откровенно ужасныоба! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Мария,вы на этом фото на Сергея Зверева похожи 😬", "Зверев однозначно, одно лицо, неужели не видите, сколькоможно?" – писали пользователи Сети.